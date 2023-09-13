Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 24 рази: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Протягом середи росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 132 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади.
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- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство.
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- Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
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- Краснопільська громада: з території рф здійснено скидання з ворожого БПЛА 2 боєприпаси типу ВОГ. Крім того, з гелікоптера здійснено запуск 2 ракет. Також були артобстріли (15 вибухів) та обстріл з мінометів (5 вибухів).
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- Юнаківська громада: зафіксовано 13 вибухів з міномета та 6 вибухів з артилерії.
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- Миколаївська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів).
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- Хотінська громада: з гелікоптера був пуск 4 ракет (ймовірно НАР).
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- Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
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- Білопільська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів).
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- Новослобідська громада:здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).
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