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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 24 рази: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Протягом середи росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 132 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади.

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство.
  • Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: з території рф здійснено скидання з ворожого БПЛА 2  боєприпаси типу ВОГ. Крім того, з гелікоптера здійснено запуск 2 ракет. Також були артобстріли (15 вибухів) та обстріл з мінометів (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: зафіксовано 13 вибухів з міномета та 6 вибухів з артилерії.
  • Миколаївська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів).
  • Хотінська громада: з гелікоптера був пуск 4 ракет (ймовірно НАР).
  • Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів).
  • Новослобідська громада:здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо

Уночі у небі Сумщини знищено три російські безпілотники типу Shahed.

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