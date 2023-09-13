Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 24 раза: повреждена гражданская инфраструктура

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В течение среды россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 132 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Николаевская. Хотинская, Середино-Будская, Новослободская, Белопольская громады.

  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (35 взрывов) и артиллерии (22 взрыва). В результате одного из минометных обстрелов повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом, легковой автомобиль. В результате артобстрела повреждено частное домохозяйство.
  • Эсманская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: с территории рф осуществлен сброс с вражеского БПЛА 2  боеприпаса типа ВОГ. Кроме того, с вертолета осуществлен запуск 2 ракет. Также были артобстрелы (15 взрывов) и обстрел из минометов (5 взрывов).
  • Юнаковская громада: зафиксировано 13 взрывов из миномета и 6 взрывов из артиллерии.
  • Николаевская громада: россияне ударили из артиллерии (9 взрывов).
  • Хотинская община: с вертолета был пуск 4 ракет (вероятно НАР).
  • Середино-Будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.
  • Белопольская громада: был минометный обстрел (9 взрывов).
  • Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним

Ночью в небе Сумщины уничтожены три российских беспилотника типа Shahed.

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