Уночі на Сумщині ППО збила три російські дрони-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня.УНН. Уночі у небі Сумщини знищено три російські безпілотники типу Shahed, повідомили Сумській ОВА, передає УНН.
Цитата
«Вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА ''Шахед''. Дякуємо захисникам неба!», — йдеться у повідомленні.
Додамо
Близько третьої ночі у Сумах пролунали звуки вибухів. За даними Повітряних Сил, декілька ударних дронів були зафіксовані над Сумщиною.
Нагадаємо
На Одещині ППО вночі збила 32 ворожі дрони-камікадзе