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Ночью на Сумщине ПВО сбила три российских дрона-камикадзе

Киев • УНН

 • 323765 просмотра

КИЕВ. 13 сентября.УНН. Ночью в небе Сумщины уничтожено три российских беспилотника типа Shahed, сообщили Сумской ОГА, передает УНН.

Цитата

«Ночью в небе Сумщины уничтожено 3 вражеских БпЛА ''Шахед''. Спасибо защитникам неба!», — говорится в сообщении.

Добавим

Около трех ночи в Сумах раздались звуки взрывов. По данным Воздушных Сил, несколько ударных дронов были зафиксированы над Сумской областью.

Напомним

В Одесской области ПВО ночью сбила 32 вражеских дрона-камикадзе

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