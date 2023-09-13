Ночью на Сумщине ПВО сбила три российских дрона-камикадзе

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«Ночью в небе Сумщины уничтожено 3 вражеских БпЛА ''Шахед''. Спасибо защитникам неба!», — говорится в сообщении.

Добавим

Около трех ночи в Сумах раздались звуки взрывов. По данным Воздушных Сил, несколько ударных дронов были зафиксированы над Сумской областью.

Напомним

В Одесской области ПВО ночью сбила 32 вражеских дрона-камикадзе