Ночью на Сумщине ПВО сбила три российских дрона-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября.УНН. Ночью в небе Сумщины уничтожено три российских беспилотника типа Shahed, сообщили Сумской ОГА, передает УНН.
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«Ночью в небе Сумщины уничтожено 3 вражеских БпЛА ''Шахед''. Спасибо защитникам неба!», — говорится в сообщении.
Добавим
Около трех ночи в Сумах раздались звуки взрывов. По данным Воздушных Сил, несколько ударных дронов были зафиксированы над Сумской областью.
Напомним
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