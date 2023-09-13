На Одещині ППО збила 32 ворожі дрони-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Під час нічної атаки на Одещині сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники типу Shahed-131/136 упродовж 4,5 годин. Росіяни вкотре цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Про це повідомили у Силах оборони півдня України, передає УНН.
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Зазначається, що є влучанням по припортовий інфраструктурі, понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту.
Пожежу оперативно ліквідовано.
7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.
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За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо про шістьох поранених на Одещині через дронову атаку: трьох людей у важкому та трьох у середньому стані доставили до лікарні.
Близько 01.00 ночі російські окупанти запустили групу дронів-камікадзе, які рухаються в напрямку Одещини вздовж кордону з Румунією, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.