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На Одещині ППО збила 32 ворожі дрони-камікадзе

На Одещині ППО збила 32 ворожі дрони-камікадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Під час нічної атаки на Одещині сили протиповітряної оборони збили 32 безпілотники типу Shahed-131/136 упродовж 4,5 годин. Росіяни вкотре цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Про це повідомили у Силах оборони півдня України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що є влучанням по припортовий інфраструктурі, понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту.

Пожежу оперативно ліквідовано.

7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.

Додамо

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, відомо про шістьох поранених на Одещині через дронову атаку: трьох людей у важкому та трьох у середньому стані доставили до лікарні.

Близько 01.00 ночі російські окупанти запустили групу дронів-камікадзе, які рухаються в напрямку Одещини вздовж кордону з Румунією, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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