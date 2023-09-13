Російські війська атакували Одещину: є влучання і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Уночі декілька груп ударних дронів атакували Ізмаїльський район Одещини: є влучання та поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Унаслідок атаки є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, рятувальники гасять пожежу.
Відомо про шістьох поранених: трьох людей у важкому та трьох у середньому стані доставили до лікарні.
Нагадаємо
Близько 01.00 ночі російські окупанти запустили групу дронів-камікадзе, які рухаються в напрямку Одещини вздовж кордону з Румунією, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.