Російські війська атакували Одещину: є влучання і поранені

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Унаслідок атаки є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, рятувальники гасять пожежу.

Відомо про шістьох поранених: трьох людей у важкому та трьох у середньому стані доставили до лікарні.

Нагадаємо

Близько 01.00 ночі російські окупанти запустили групу дронів-камікадзе, які рухаються в напрямку Одещини вздовж кордону з Румунією, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.