Ворог запустив групу шахедів по Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські окупанти запустили групу дронів-камікадзе, які рухаються в напрямку Одещини вздовж кордону з Румунією. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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«Одеська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Декілька груп ударних БпЛА імовірно "Shahed" з Чорного моря прямують до південних районів Одеської області», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.
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Відзначимо, що на Одещині оголошена повітряна тривога.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер, закликав людей не ігнорувати тривогу та йти в укриття.
«Ізмаїльський район, ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу! Хутко йдіть в укриття та безпечні місця! Перебувайте там до відбою. Це дуже важливо!», — написав Кіпер.
Додамо, що станом на тепер тривога пролунала, окрім Одещини і на Запоріжжі та Луганщині. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.