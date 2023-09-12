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Враг запустил группу шахедов по Одесской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российские оккупанты запустили группу дронов-камикадзе, которые движутся в направлении Одесской области вдоль границы с Румынией. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Одесская область - угроза применения врагом ударных БпЛА! Несколько групп ударных БпЛА предположительно "Shahed" с Черного моря направляются в южные районы Одесской области», — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Детали

Отметим, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер, призвал людей не игнорировать тревогу и идти в укрытие.

«Измаильский район, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу! Быстро уходите в укрытия и безопасные места! Находитесь там до отбоя. Это очень важно!», — написал Кипер.

Добавим, что по состоянию на сейчас тревога прозвучала, кроме Одесской области и в Запорожье и Луганской области. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

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