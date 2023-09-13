Российские войска атаковали Одесскую область: есть попадания и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Ночью несколько групп ударных дронов атаковали Измаильский район Одесской области: есть попадания и раненые, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
В результате атаки есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, спасатели тушат пожар.
Известно о шести раненых: три человека в тяжелом и три в среднем состоянии доставлены в больницу.
Напомним
Около 01.00 ночи российские оккупанты запустили группу дронов-камикадзе, которые движутся в направлении Одесской области вдоль границы с Румынией, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.