Российские войска атаковали Одесскую область: есть попадания и раненые

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 64999 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Ночью несколько групп ударных дронов атаковали Измаильский район Одесской области: есть попадания и раненые, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В результате атаки есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, спасатели тушат пожар. 

Известно о шести раненых: три человека в тяжелом и три в среднем состоянии доставлены в больницу.

Напомним

Около 01.00 ночи российские оккупанты запустили группу дронов-камикадзе, которые движутся в направлении Одесской области вдоль границы с Румынией, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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