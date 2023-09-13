Российские войска атаковали Одесскую область: есть попадания и раненые

Детали

В результате атаки есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, спасатели тушат пожар.

Известно о шести раненых: три человека в тяжелом и три в среднем состоянии доставлены в больницу.

Напомним

Около 01.00 ночи российские оккупанты запустили группу дронов-камикадзе, которые движутся в направлении Одесской области вдоль границы с Румынией, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.