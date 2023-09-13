В Одесской области ПВО сбила 32 вражеских дрона-камикадзе

Детали

Отмечается, что есть попадание по припортовой инфраструктуре, повреждены нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта.

Пожар оперативно ликвидирован.

7 гражданских водителей доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.

Добавим

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, известно о шести раненых в Одесской области из-за беспилотной атаки: три человека в тяжелом и три в среднем состоянии доставлены в больницу.

Около 01.00 ночи российские оккупанты запустили группу дронов-камикадзе, которые движутся в направлении Одесской области вдоль границы с Румынией, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.