В Одесской области ПВО сбила 32 вражеских дрона-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во время ночной атаки в Одесской области силы противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника типа Shahed-131/136 в течение 4,5 часов. Россияне в очередной раз целились по гражданской инфраструктуре Подунавья. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что есть попадание по припортовой инфраструктуре, повреждены нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта.
Пожар оперативно ликвидирован.
7 гражданских водителей доставлены в медицинское учреждение с ранениями различной степени тяжести.
Добавим
По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, известно о шести раненых в Одесской области из-за беспилотной атаки: три человека в тяжелом и три в среднем состоянии доставлены в больницу.
Около 01.00 ночи российские оккупанты запустили группу дронов-камикадзе, которые движутся в направлении Одесской области вдоль границы с Румынией, сообщили в Воздушных Силах ВСУ.