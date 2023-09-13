У Сумах пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Сумах пролунали звуки вибухів, повідомляє Суспільне. У регіоні оголошена Повітряна тривога, пише УНН.
Деталі
За даними Повітряних Сил, декілька ударних дронів зафіксовані над Сумщиною.
Цитата
«Декілька ударних БпЛА "Shahed" в Сумській області. Чернігівська область - загроза ударних БпЛА», — йдеться у повідомленні Повітняних Сил ЗСУ.
Доповнення
Станом на тепер тривога оголошена у Сумській, Чернігівській, Одеській областях та на Луганщині. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.
Приблизно 01.00 ночі Повітряні Сили повідомили, що група "шахедів" рухалася в напрямку Одещини вздовж кордону з Румунією.