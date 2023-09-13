В Сумах прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Сумах раздались звуки взрывов, сообщает Общественное. В регионе объявлена воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
По данным Воздушных Сил, несколько ударных дронов зафиксированы над Сумщиной.
Цитата
«Несколько ударных БПЛА "Shahed" в Сумской области. Черниговская область – угроза ударных БпЛА», — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.
Доповнення
Станом на тепер тривога оголошена у Сумській, Чернігівській, Одеській областях та на Луганщині. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.
Около 01:00 ночи Воздушные Силы сообщили, что группа "шахедов" двигалась в направлении Одесщины вдоль границы с Румынией.