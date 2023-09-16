Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 9 раз: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В течение пятницы россияне совершили 9 обстрелов приграничных территории Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва, об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская громады.
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- Юнаковская громада: враг бил из минометов (22 взрыва) и совершил обстрел из танка (7 взрывов).
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- Хотинская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (10 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
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- Середино-Будская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады. В результате обстрела произошел пожар в результате которого было уничтожено (сгорели) 2 частных жилых дома и 2 сарая. Один жилой дом частично поврежден.
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- Краснопольская громада: были артиллерийские обстрелы (17 взрывов).
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- Великописаревская громада: проведен обстрел из АГС (26 взрывов).
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Напомним
В течение четверга россияне осуществили 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. В результате чего было повреждено нежилое здание.