Оккупанты за сутки три раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей - ОК "Север"

Детали

Отмечается, что всего в течение суток насчитано 16 взрывов. Так, в Черниговской области в Леоновке Семеновской общины зафиксировали два прихода, вероятно, неуправляемая авиационная ракета (НАР). Еще два прихода, вероятно, НАР, насчитали в Гремяче Новгород-Северской громады.

В Сумской области зафиксировано 12 приходов, вероятно, миномет 120 мм в Середине-Буде Шосткинского района. В результате обстрела повреждены два частных дома.

Информация о погибших среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

Сумская ОГА 16 сентября сообщила, что в течение пятницы россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва.