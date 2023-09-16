Оккупанты за сутки три раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей - ОК "Север"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. За минувшие сутки зафиксировано три обстрела из различных видов вооружения, пишет УНН со ссылкой на страницу ОК "Север" в Telegram.
Детали
Отмечается, что всего в течение суток насчитано 16 взрывов. Так, в Черниговской области в Леоновке Семеновской общины зафиксировали два прихода, вероятно, неуправляемая авиационная ракета (НАР). Еще два прихода, вероятно, НАР, насчитали в Гремяче Новгород-Северской громады.
В Сумской области зафиксировано 12 приходов, вероятно, миномет 120 мм в Середине-Буде Шосткинского района. В результате обстрела повреждены два частных дома.
Информация о погибших среди местного населения, не зафиксирована.
Напомним
Сумская ОГА 16 сентября сообщила, что в течение пятницы россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва.