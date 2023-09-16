россияне обстреляли 9 общин Сумщины, зафиксировано более 200 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В течение дня армия России обстреляла 9 общин Сумщины, осуществив 37 ударов по приграничью. Зафиксировано 217 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Белопольская, Миропольская, Зноб-Новгородская общины:
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- Великописаревская община: осуществлены обстрелы из СПГ-9 (8 взрывов), АГС (20 взрывов), минометов (55 взрывов) и артиллерии (26 взрывов)
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- Краснопольская община: враг бил из минометов (11 взрывов) и артиллерии (4 взрыва). Кроме того, с территории рф с самолета осуществлен пуск 2 ракет (НАР).
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- Середино-Будская община: были минометный обстрел (3 взрыва) и обстрел из артиллерии (5 взрывов).
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- Юнаковская община: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
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- Хотинская община: БпЛА (коптерного типа) совершил сброс 2 ВОГ (разрыв в воздухе).
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- Эсманская община: БпЛА (типа квадракоптер) совершил сброс 1 ВОГ. Также осуществлены минометные обстрелы (7 взрывов).
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- Миропольская община: зафиксированы минометные обстрелы (12 взрывов).
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- Белопольская община: были минометные обстрелы (22 взрыва) и обстрел из СПГ (6 взрывов).
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- Зноб-Новгородская общин: враг совершил обстрел из АГС (20 взрывов).
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