В Херсоне раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Херсоне раздаются взрывы. Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщил начальник Херсонской областной городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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Горожан призвали быть осторожными и оставаться в безопасных местах.
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«В Херсоне раздаются взрывы. Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!», — говорится в сообщении.
Добавим
россияне обстреляли 9 общин Сумщины за день, зафиксировано более 200 взрывов.
Ночью 16 сентября российская армия атаковала Ольговку, что на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОГА, водоснабжение населенного пункта временно приостановлено.
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