Ексклюзив
14:26 • 1088 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 6430 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 11560 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 12635 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 15705 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 22944 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 32782 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 43990 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52029 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38673 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
У Херсоні через обстріли пошкоджена критична інфраструктура: можливі перебої зі світлом і водою

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Внаслідок обстрілів у Херсонській громаді пошкоджено критичну інфраструктуру, що спричинило знеструмлення частини міста. У Дніпровському районі відсутнє електропостачання, можливі перебої з водою в районі ХБК та центрі.

У Херсоні через обстріли пошкоджена критична інфраструктура: можливі перебої зі світлом і водою

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів у Херсонській громаді зазнала пошкоджень критична інфраструктура, що призвело до знеструмлення частини міста. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає УНН.

Деталі

За його словами, наразі без електропостачання залишаються багато побутових споживачів та об’єкти життєзабезпечення у Дніпровському районі. Також на вечір можливі перебої з водопостачанням у районі ХБК та в центральній частині Херсона.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків ударів з боку армії рф та відновленням роботи пошкоджених мереж.

Мешканців міста закликають зарядити гаджети, зробити необхідний запас води та за потреби скористатися Пунктами незламності. У міській владі просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо

Вчора, 16 лютого, російські окупанти атакували лікарню в Херсоні за допомогою безпілотника. Дві працівниці медичного закладу, віком 49 та 63 роки, отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Херсон