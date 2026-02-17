У Херсоні через обстріли пошкоджена критична інфраструктура: можливі перебої зі світлом і водою
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів у Херсонській громаді пошкоджено критичну інфраструктуру, що спричинило знеструмлення частини міста. У Дніпровському районі відсутнє електропостачання, можливі перебої з водою в районі ХБК та центрі.
Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів у Херсонській громаді зазнала пошкоджень критична інфраструктура, що призвело до знеструмлення частини міста. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає УНН.
Деталі
За його словами, наразі без електропостачання залишаються багато побутових споживачів та об’єкти життєзабезпечення у Дніпровському районі. Також на вечір можливі перебої з водопостачанням у районі ХБК та в центральній частині Херсона.
Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків ударів з боку армії рф та відновленням роботи пошкоджених мереж.
Мешканців міста закликають зарядити гаджети, зробити необхідний запас води та за потреби скористатися Пунктами незламності. У міській владі просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Нагадаємо
Вчора, 16 лютого, російські окупанти атакували лікарню в Херсоні за допомогою безпілотника. Дві працівниці медичного закладу, віком 49 та 63 роки, отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення.