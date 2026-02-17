У Херсоні через обстріли пошкоджена критична інфраструктура: можливі перебої зі світлом і водою

Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках

Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках

Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках

Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках 17 лютого, 05:21 • 22296 перегляди

Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"

Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"

Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"

Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко" 17 лютого, 06:12 • 20145 перегляди