В Херсоне из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура: возможны перебои со светом и водой

Эксклюзив
14:26 • 930 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 6214 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 11469 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 12523 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 15648 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 22900 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 32744 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 43950 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51993 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38654 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 21787 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 22134 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 19984 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 21848 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 16503 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 16681 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 36728 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 46447 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 66906 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 71527 просмотра
Герман Галущенко
Музыкант
Блогеры
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Государственная граница Украины
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 9138 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 6782 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 23789 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 21469 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 24404 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
WhatsApp

В Херсоне из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура: возможны перебои со светом и водой

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В результате обстрелов в Херсонской общине повреждена критическая инфраструктура, что привело к обесточиванию части города. В Днепровском районе отсутствует электроснабжение, возможны перебои с водой в районе ХБК и центре.

В Херсоне из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура: возможны перебои со светом и водой

В результате сегодняшних вражеских обстрелов в Херсонской общине повреждена критическая инфраструктура, что привело к обесточиванию части города. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас без электроснабжения остаются многие бытовые потребители и объекты жизнеобеспечения в Днепровском районе. Также к вечеру возможны перебои с водоснабжением в районе ХБК и в центральной части Херсона.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий ударов со стороны армии рф и восстановлением работы поврежденных сетей.

Жителей города призывают зарядить гаджеты, сделать необходимый запас воды и при необходимости воспользоваться Пунктами несокрушимости. В городской власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним

Вчера, 16 февраля, российские оккупанты атаковали больницу в Херсоне с помощью беспилотника. Две сотрудницы медицинского учреждения, в возрасте 49 и 63 лет, получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.

Андрей Тимощенков

Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Херсон