В Херсоне из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура: возможны перебои со светом и водой
Киев • УНН
В результате обстрелов в Херсонской общине повреждена критическая инфраструктура, что привело к обесточиванию части города. В Днепровском районе отсутствует электроснабжение, возможны перебои с водой в районе ХБК и центре.
В результате сегодняшних вражеских обстрелов в Херсонской общине повреждена критическая инфраструктура, что привело к обесточиванию части города. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает УНН.
Детали
По его словам, сейчас без электроснабжения остаются многие бытовые потребители и объекты жизнеобеспечения в Днепровском районе. Также к вечеру возможны перебои с водоснабжением в районе ХБК и в центральной части Херсона.
Специалисты уже работают над ликвидацией последствий ударов со стороны армии рф и восстановлением работы поврежденных сетей.
Жителей города призывают зарядить гаджеты, сделать необходимый запас воды и при необходимости воспользоваться Пунктами несокрушимости. В городской власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним
Вчера, 16 февраля, российские оккупанты атаковали больницу в Херсоне с помощью беспилотника. Две сотрудницы медицинского учреждения, в возрасте 49 и 63 лет, получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.