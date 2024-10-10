У Харкові внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу в Харкові постраждала літня жінка, пошкоджено житлові будинки. Окупанти завдали удару по Шевченківському району керованою авіабомбою ФАБ-250.
У Харкові внаслідок обстрілу постраждала цивільна особа. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
У результаті ворожого обстрілу в Харкові постраждала 81-річна жінка, а також були пошкоджені кілька житлових будинків. Поліція вже розпочала документування цього воєнного злочину.
За інформацією правоохоронців, окупанти завдали удару по житловій забудові Шевченківського району, використавши керовану авіабомбу ФАБ-250. Вибух стався на відкритій місцевості, що призвело до пошкодження вікон та фасадів сусідніх будинків.
Жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована.
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