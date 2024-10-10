В Харькове в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина

В Харькове в результате обстрела пострадал гражданский человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В результате вражеского обстрела в Харькове пострадала 81-летняя женщина, а также были повреждены несколько жилых домов. Полиция уже начала документирование этого военного преступления.

По информации правоохранителей, оккупанты нанесли удар по жилой застройке Шевченковского района, использовав управляемую авиабомбу ФАБ-250. Взрыв произошел на открытой местности, что привело к повреждению окон и фасадов соседних домов.

Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

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