В Харькове в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Харькове пострадала пожилая женщина, повреждены жилые дома. Оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району управляемой авиабомбой ФАБ-250.
В Харькове в результате обстрела пострадал гражданский человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
В результате вражеского обстрела в Харькове пострадала 81-летняя женщина, а также были повреждены несколько жилых домов. Полиция уже начала документирование этого военного преступления.
По информации правоохранителей, оккупанты нанесли удар по жилой застройке Шевченковского района, использовав управляемую авиабомбу ФАБ-250. Взрыв произошел на открытой местности, что привело к повреждению окон и фасадов соседних домов.
Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.
28 человек пострадали в результате утренней атаки рф на Харьков - ОВА8 октября 2024, 13:29 • 10807 просмотров