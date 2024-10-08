28 человек пострадали в результате утренней атаки рф на Харьков - ОВА
Киев • УНН
В результате двух ударов по Индустриальному району Харькова пострадали 28 человек, 17 госпитализированы. За сутки враг применил против Харьковщины 7 управляемых авиабомб и 2 БПЛА.
В результате двух ударов российских войск по Харькову пострадали 28 человек, 17 госпитализированы. За сутки враг применил против Харьковской области 7 управляемых авиабомб и 2 БПЛА, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
В результате двух ударов по Индустриальному району Харькова 28 человек пострадали. Из них 17 человек госпитализированы, в том числе 16-летний парень - самый молодой пострадавший
По его словам, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Шестнадцать в среднем, остальные - в легком.
Продолжается ликвидация последствий прилета.
При этом, по словам Синегубова, за сутки враг применил против безоружных жителей Харьковщины 7 управляемых авиабомб, 2 БПЛА.
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