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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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28 человек пострадали в результате утренней атаки рф на Харьков - ОВА

28 человек пострадали в результате утренней атаки рф на Харьков - ОВА

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:29  •  4050 просмотра

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В результате двух ударов по Индустриальному району Харькова пострадали 28 человек, 17 госпитализированы. За сутки враг применил против Харьковщины 7 управляемых авиабомб и 2 БПЛА.

В результате двух ударов российских войск по Харькову пострадали 28 человек, 17 госпитализированы. За сутки враг применил против Харьковской области 7 управляемых авиабомб и 2 БПЛА, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

В результате двух ударов по Индустриальному району Харькова 28 человек пострадали. Из них 17 человек госпитализированы, в том числе 16-летний парень - самый молодой пострадавший

- написал Синегубов.

По его словам, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Шестнадцать в среднем, остальные - в легком.

Продолжается ликвидация последствий прилета. 

При этом, по словам Синегубова, за сутки враг применил против безоружных жителей Харьковщины 7 управляемых авиабомб, 2 БПЛА.

По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА8 октября 2024, 08:00 • 9106 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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