28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки рф на Харків - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок двох ударів по Індустріальному району Харкова постраждали 28 людей, 17 госпіталізовано. За добу ворог застосував проти Харківщини 7 керованих авіабомб та 2 БПЛА.
Внаслідок двох ударів російських військ по Харкову постраждали 28 людей, 17 госпіталізовано. За добу ворог застосував проти Харківщини 7 керованих авіабомб та 2 БПЛА, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Внаслідок двох ударів по Індустріальному району Харкова 28 людей постраждали. Із них 17 осіб госпіталізовані, зокрема 16-річний хлопець - наймолодший потерпілий
З його слів, троє постраждалих госпіталізовані у тяжкому стані. Шістнадцять у середньому, інші - у легкому.
Триває ліквідація наслідків прильоту.
При цьому, зі слів Синєгубова, за добу ворог застосував проти беззбройних жителів Харківщини 7 керованих авіабомб, 2 БПЛА.
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