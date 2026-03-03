$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 32012 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 41321 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 31904 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 31873 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 30787 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 16710 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17208 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16815 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37308 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17782 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Теги
Автори
У Харкові уламки ворожого дрона пошкодили будинки та автомобілі

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У Шевченківському районі Харкова впали уламки дрона, пошкодивши вікна в багатоквартирних будинках та кілька автомобілів. Постраждалих немає.

У Харкові уламки ворожого дрона пошкодили будинки та автомобілі

У Шевченківському районі Харкова впали уламки дрону. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, інформації про постраждалих унаслідок інциденту наразі немає.

Маємо падіння уламків ворожого дрону у Шевченківському районі. Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих

- написав Терехов.

Нагадаємо

Напередодні у Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок, 10-річна дитина постраждала.

Вадим Хлюдзинський

Ігор Терехов