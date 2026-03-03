У Харкові уламки ворожого дрона пошкодили будинки та автомобілі
Київ • УНН
У Шевченківському районі Харкова впали уламки дрона, пошкодивши вікна в багатоквартирних будинках та кілька автомобілів. Постраждалих немає.
У Шевченківському районі Харкова впали уламки дрону. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, інформації про постраждалих унаслідок інциденту наразі немає.
Маємо падіння уламків ворожого дрону у Шевченківському районі. Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих
Нагадаємо
Напередодні у Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок, 10-річна дитина постраждала.
російський дрон атакував гуртожиток у Харкові, є постраждалі01.03.26, 08:59 • 6048 переглядiв