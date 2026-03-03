В Харькове обломки вражеского дрона повредили дома и автомобили
В Шевченковском районе Харькова упали обломки дрона, повредив окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей. Пострадавших нет.
В Шевченковском районе Харькова упали обломки дрона. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
По его словам, информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.
Имеем падение обломков вражеского дрона в Шевченковском районе. Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько авто. К счастью, нет пострадавших
Накануне в Харькове российский дрон попал в многоквартирный дом, 10-летний ребенок пострадал.
