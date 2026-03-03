В Харькове обломки вражеского дрона повредили дома и автомобили

$43.100.11
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 31924 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 41142 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 31806 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 31779 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 30730 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 16696 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 17201 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16813 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 37286 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17777 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
2 марта, 19:57 • 7126 просмотра
Силы ПВО работают в Киеве и области
2 марта, 20:08 • 7348 просмотра
Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти
2 марта, 21:04 • 6436 просмотра
Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стиль
22:30 • 6728 просмотра
Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну
23:37 • 9596 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 года
2 марта, 17:58 • 16666 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 31922 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 34774 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 41612 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 37285 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Марко Рубио
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
2 марта, 19:57 • 7142 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
2 марта, 15:14 • 17163 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием
2 марта, 13:09 • 21784 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
2 марта, 12:03 • 22490 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
28 февраля, 09:42 • 80213 просмотра
В Харькове обломки вражеского дрона повредили дома и автомобили

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Шевченковском районе Харькова упали обломки дрона, повредив окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей. Пострадавших нет.

В Харькове обломки вражеского дрона повредили дома и автомобили

В Шевченковском районе Харькова упали обломки дрона. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Имеем падение обломков вражеского дрона в Шевченковском районе. Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько авто. К счастью, нет пострадавших

- написал Терехов.

Напомним

Накануне в Харькове российский дрон попал в многоквартирный дом, 10-летний ребенок пострадал.

российский дрон атаковал общежитие в Харькове, есть пострадавшие01.03.26, 08:59 • 6048 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов