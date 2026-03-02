У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку, 10-річна дитина постраждала

$43.100.11
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 7020 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 5084 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 8628 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 12711 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 22276 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15356 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39453 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72503 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 66793 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІ
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майна 68 млн гривень
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 22276 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 133105 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 138600 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Весна 2026 рік - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку, 10-річна дитина постраждала

Київ • УНН

 • 204 перегляди

У Харкові ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Шевченківському районі. 10-річна дівчинка отримала сильний стрес.

У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку, 10-річна дитина постраждала

У Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок, 10-річна дитина постраждала, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ворог вдарив БпЛА по Шевченківському району Харкова. Попередньо, російський дрон поцілив у багатоквартирний будинок", - написав Синєгубов.

Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала дитина

- повідомив згодом голова ОВА.

З його слів, "медики надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу".

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків - Київський, Шевченківський, Салтівський райони - і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей (у Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 75, 69, 53 років; у селищі Вільшани зазнали стресу 75-річний чоловік і 71-річна жінка; у селі Гусинка зазнав поранень 74-річний чоловік).

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Харків