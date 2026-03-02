У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку, 10-річна дитина постраждала
Київ • УНН
У Харкові ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Шевченківському районі. 10-річна дівчинка отримала сильний стрес.
У Харкові російський дрон влучив у багатоквартирний будинок, 10-річна дитина постраждала, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Ворог вдарив БпЛА по Шевченківському району Харкова. Попередньо, російський дрон поцілив у багатоквартирний будинок", - написав Синєгубов.
Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала дитина
З його слів, "медики надали допомогу 10-річній дівчинці, яка зазнала сильного стресу".
Доповнення
За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків - Київський, Шевченківський, Салтівський райони - і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей (у Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 75, 69, 53 років; у селищі Вільшани зазнали стресу 75-річний чоловік і 71-річна жінка; у селі Гусинка зазнав поранень 74-річний чоловік).