В Харькове российский дрон попал в многоэтажку, 10-летний ребенок пострадал

14:18 • 2718 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 6982 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 5052 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 8596 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 12692 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 22254 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 15349 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39449 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 72501 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66787 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
Графики отключений электроэнергии
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИ2 марта, 07:29
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривен09:00
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex11:52
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая13:28
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex11:52
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 22260 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет27 февраля, 20:06
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Башар Асад
Михаил Федоров
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием13:09
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки28 февраля, 09:42
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды27 февраля, 18:52
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

В Харькове российский дрон попал в многоэтажку, 10-летний ребенок пострадал

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В Харькове вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом в Шевченковском районе. 10-летняя девочка получила сильный стресс.

В Харькове российский дрон попал в многоэтажку, 10-летний ребенок пострадал

В Харькове российский дрон попал в многоквартирный дом, 10-летний ребенок пострадал, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг ударил БпЛА по Шевченковскому району Харькова. Предварительно, российский дрон попал в многоквартирный дом", - написал Синегубов.

В результате вражеского удара по Харькову пострадал ребенок

- сообщил впоследствии глава ОВА.

По его словам, "медики оказали помощь 10-летней девочке, которая испытала сильный стресс".

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков - Киевский, Шевченковский, Салтовский районы - и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек (в Харькове острую реакцию на стресс испытали женщины 75, 69, 53 лет; в поселке Ольшаны стресс испытали 75-летний мужчина и 71-летняя женщина; в селе Гусинка получил ранения 74-летний мужчина).

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Харьков