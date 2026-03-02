В Харькове российский дрон попал в многоэтажку, 10-летний ребенок пострадал

В Харькове российский дрон попал в многоквартирный дом, 10-летний ребенок пострадал, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг ударил БпЛА по Шевченковскому району Харькова. Предварительно, российский дрон попал в многоквартирный дом", - написал Синегубов.

В результате вражеского удара по Харькову пострадал ребенок - сообщил впоследствии глава ОВА.

По его словам, "медики оказали помощь 10-летней девочке, которая испытала сильный стресс".

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков - Киевский, Шевченковский, Салтовский районы - и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек (в Харькове острую реакцию на стресс испытали женщины 75, 69, 53 лет; в поселке Ольшаны стресс испытали 75-летний мужчина и 71-летняя женщина; в селе Гусинка получил ранения 74-летний мужчина).