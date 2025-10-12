У Казахстані запровадили хімічну кастрацію педофілів перед звільненням із в'язниці
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я Казахстану затвердило нові правила: засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх робитимуть хімічну кастрацію за шість місяців до виходу з в'язниці. Цей захід стосується осіб віком від 18 років та набуває чинності з 17 жовтня 2025 року.
У Казахстані Міністерство охорони здоров’я затвердило нові правила: засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх робитимуть хімічну кастрацію за шість місяців до виходу з в’язниці, аби запобігти повторним нападам, пише УНН із посиланням на місцеву юридичну базу.
Деталі
Ці зміни були внесені наказом міністра охорони здоров'я від 1 жовтня 2025 року.
Відповідно до підпунктів 3 та 5 пункту 1 статті 91 Кримінального кодексу "примусовий захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації застосовуватиметься щодо осіб віком від 18 років, які вчинили кримінальний злочин проти статевої недоторканності неповнолітніх і відбувають покарання".
Уточнюється, що кастрація здійснюється за місцем відбування позбавлення волі осіб. Якщо чоловік відбуває покарання в інший спосіб - в організації охорони здоров'я, яка надає амбулаторну психіатричну допомогу.
Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану 09.10.25, 01:51 • 12049 переглядiв
Для осіб, засуджених за злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх, хімічну кастрацію проводитимуть за шість місяців до завершення строку ув’язнення. Адміністрація виправної установи має не пізніше ніж за рік до звільнення направити до суду матеріали для призначення судово-психіатричної експертизи, аби встановити, чи має засуджений психічні розлади або схильність до сексуального насильства.
Водночас нові правила не стосуються тих, до кого вже застосовано примусові медичні заходи через психічні розлади, які не виключають осудності.
Наказ набуває чинності з 17 жовтня 2025 року.
Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу12.10.25, 11:59 • 3502 перегляди