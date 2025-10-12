$41.510.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов перед освобождением из тюрьмы

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Министерство здравоохранения Казахстана утвердило новые правила: осужденным за сексуальные преступления против несовершеннолетних будут делать химическую кастрацию за шесть месяцев до выхода из тюрьмы. Эта мера касается лиц в возрасте от 18 лет и вступает в силу с 17 октября 2025 года.

В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов перед освобождением из тюрьмы

В Казахстане Министерство здравоохранения утвердило новые правила: осужденным за сексуальные преступления против несовершеннолетних будут делать химическую кастрацию за шесть месяцев до выхода из тюрьмы, чтобы предотвратить повторные нападения, пишет УНН со ссылкой на местную юридическую базу.

Детали

Эти изменения были внесены приказом министра здравоохранения от 1 октября 2025 года.

В соответствии с подпунктами 3 и 5 пункта 1 статьи 91 Уголовного кодекса "принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации будет применяться в отношении лиц в возрасте от 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и отбывающих наказание".

Уточняется, что кастрация осуществляется по месту отбывания лишения свободы лиц. Если мужчина отбывает наказание иным способом - в организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь.

Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана09.10.25, 01:51 • 12047 просмотров

Для лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическую кастрацию будут проводить за шесть месяцев до завершения срока заключения. Администрация исправительного учреждения должна не позднее чем за год до освобождения направить в суд материалы для назначения судебно-психиатрической экспертизы, чтобы установить, имеет ли осужденный психические расстройства или склонность к сексуальному насилию.

В то же время новые правила не касаются тех, к кому уже применены принудительные медицинские меры из-за психических расстройств, не исключающих вменяемости.

Приказ вступает в силу с 17 октября 2025 года.

Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения12.10.25, 11:59 • 3454 просмотра

Алена Уткина

