В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов перед освобождением из тюрьмы
Киев • УНН
Министерство здравоохранения Казахстана утвердило новые правила: осужденным за сексуальные преступления против несовершеннолетних будут делать химическую кастрацию за шесть месяцев до выхода из тюрьмы. Эта мера касается лиц в возрасте от 18 лет и вступает в силу с 17 октября 2025 года.
Эти изменения были внесены приказом министра здравоохранения от 1 октября 2025 года.
В соответствии с подпунктами 3 и 5 пункта 1 статьи 91 Уголовного кодекса "принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации будет применяться в отношении лиц в возрасте от 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и отбывающих наказание".
Уточняется, что кастрация осуществляется по месту отбывания лишения свободы лиц. Если мужчина отбывает наказание иным способом - в организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь.
Для лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическую кастрацию будут проводить за шесть месяцев до завершения срока заключения. Администрация исправительного учреждения должна не позднее чем за год до освобождения направить в суд материалы для назначения судебно-психиатрической экспертизы, чтобы установить, имеет ли осужденный психические расстройства или склонность к сексуальному насилию.
В то же время новые правила не касаются тех, к кому уже применены принудительные медицинские меры из-за психических расстройств, не исключающих вменяемости.
Приказ вступает в силу с 17 октября 2025 года.
