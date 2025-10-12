В Казахстане ввели химическую кастрацию педофилов перед освобождением из тюрьмы

Министерство здравоохранения Казахстана утвердило новые правила: осужденным за сексуальные преступления против несовершеннолетних будут делать химическую кастрацию за шесть месяцев до выхода из тюрьмы. Эта мера касается лиц в возрасте от 18 лет и вступает в силу с 17 октября 2025 года.