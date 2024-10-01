У Карпатах випало до 13 см снігу, очікуються заморозки
Київ • УНН
На високогір'ї Карпат випав сніг висотою 2-13 см. У ніч на 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються заморозки до 0°, вдень - потепління до 12-17°. Рятувальники патрулюють гірські райони.
На Івано-Франківщині сніжить. На високогір'ї Карпат випав сніг заввишки 2-13 сантиметрів. У ніч на 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються заморозки до 0°. Рятувальники постійно патрулюють в горах. Про це у вівторок повідомили у ДСНС, передає УНН.
Деталі
За даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Карпат спостерігається сніговий покрив висотою 2-13 см.
Вночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-3°, вдень - 12-17° тепла.
На високогір'ї Карпат вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень - 8-13° тепла.
Нагадаємо
30 вересня у Карпатах зафіксували перший цього сезону сніг.