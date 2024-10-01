В Карпатах выпало до 13 см снега, ожидаются заморозки

На Ивано-Франковщине идет снег. На высокогорье Карпат выпал снег высотой 2-13 сантиметров. В ночь на 2 октября на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются заморозки до 0°. Спасатели постоянно патрулируют в горах. Об этом во вторник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

По данным Укргидрометцентра, на высокогорье Карпат наблюдается снежный покров высотой 2-13 см.

Ночью 2 октября на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-3°, днем - 12-17° тепла.

На высокогорье Карпат ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем - 8-13° тепла.

Напомним

30 сентября в Карпатах зафиксировали первый в этом сезоне снег.