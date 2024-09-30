У Карпатах випав перший сніг: фото
Київ • УНН
На високогір'ї Карпат випав перший сніг 30 вересня. Сніг зафіксовано на курорті Драгобрат, полонині Пожижевській та горі Піп Іван, де температура повітря становить -5°C.
Сьогодні вранці, 30 вересня на високогірʼї Карпат випав перший сніг, пише УНН.
Сніг випав на найвищому гірськолижному курорті в Українських Карпатах - Драгобраті та на полонині Пожижевській, на хребті Чорногора.
Також засніжило в гору Піп Іван, станом на 09:00 температура повітря там становить - 5°С.
Синоптики прогнозують, що на високогірʼї буде до -3...-5 градусів.
Нагадаємо
Вчора у західних областях прогнозували дощі, у високогір’ї Карпат із мокрим снігом.