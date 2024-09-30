В Карпатах выпал первый снег: фото

Сегодня утром, 30 сентября на высокогорье Карпат выпал первый снег, пишет УНН.

Снег выпал на самом высоком горнолыжном курорте в Украинских Карпатах - Драгобрате и на полонине Пожижевской, на хребте Черногора.

Также заснежило в гору Поп Иван, по состоянию на 09:00 температура воздуха там составляет - 5°С.

Синоптики прогнозируют, что на высокогорье будет до -3...-5 градусов.

Напомним

Вчера в западных областях прогнозировали дожди, в высокогорье Карпат с мокрым снегом.