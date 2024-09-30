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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Карпатах выпал первый снег: фото

В Карпатах выпал первый снег: фото

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 07:05  •  6133 просмотра

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На высокогорье Карпат выпал первый снег 30 сентября. Снег зафиксирован на курорте Драгобрат, полонине Пожижевской и горе Поп Иван, где температура воздуха составляет -5°C.

Сегодня утром, 30 сентября на высокогорье Карпат выпал первый снег, пишет УНН

Снег выпал на самом высоком горнолыжном курорте в Украинских Карпатах - Драгобрате и на полонине Пожижевской, на хребте Черногора.

Также заснежило в гору Поп Иван, по состоянию на 09:00 температура воздуха там составляет - 5°С.

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Синоптики прогнозируют, что на высокогорье будет до -3...-5 градусов. 

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Напомним 

Вчера в западных областях прогнозировали дожди, в высокогорье Карпат с мокрым снегом. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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