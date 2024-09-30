В Карпатах выпал первый снег: фото
Киев • УНН
На высокогорье Карпат выпал первый снег 30 сентября. Снег зафиксирован на курорте Драгобрат, полонине Пожижевской и горе Поп Иван, где температура воздуха составляет -5°C.
Сегодня утром, 30 сентября на высокогорье Карпат выпал первый снег, пишет УНН.
Снег выпал на самом высоком горнолыжном курорте в Украинских Карпатах - Драгобрате и на полонине Пожижевской, на хребте Черногора.
Также заснежило в гору Поп Иван, по состоянию на 09:00 температура воздуха там составляет - 5°С.
Синоптики прогнозируют, что на высокогорье будет до -3...-5 градусов.
Напомним
Вчера в западных областях прогнозировали дожди, в высокогорье Карпат с мокрым снегом.