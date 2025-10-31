У Грузії елітарна корупція має величезний масштаб - Transparency International
Київ • УНН
Transparency International Georgia заявляє, що "Грузинська мрія" видає внутрішні розбірки за боротьбу з корупцією. Організація стверджує, що елітна корупція залишається масштабною проблемою в країні.
Деталі
У TI заявили, що багато ЗМІ роками били на сполох з приводу проблеми елітарної корупції в Грузії, але "Грузинська мрія" називала це брехнею і заявляла, що корупція в країні переможена. Останнім часом СДБ і прокуратура заговорили про корупцію колишніх високопосадовців і тепер щодня надають все більше інформації про приховування незаконних доходів та їх легалізацію.
"Тепер вони самі підтверджують, що довгі роки країною керували за принципом клептократії, і що вищі державні чиновники були залучені до масштабних корупційних схем – вони розтратили мільйони бюджетних коштів грузинської армії, студентів та кожного громадянина Грузії", – цитує "Ехо Кавказу" главу грузинського.
Згідно з висновками TI, у прихованні фактів корупції роками брали участь слідчі органи, прокуратура, судді, співробітники СДБ та Антикорупційного бюро. Тепер процес усунення політичного конкурента у команді "Грузинської мрії" подається як боротьба з корупцією.
Організація стверджує, що елітна корупція була і залишається масштабною проблемою. За її даними, за останні п'ять років зафіксовано 250 випадків елітної корупції, в яких фігурує 221 високопосадовець, у тому числі 38 міністрів або заступників міністрів, 40 депутатів, 17 суддів і 67 муніципальних керівників. Також, згідно з розслідуваннями TI, чиновники партії "Грузинська мрія" лише за останні 10 років заробили щонайменше 5 мільярдів ларі на корупційних держзакупівлях.
Додамо
Тбіліський міський суд встановив заставу у розмірі 1 млн ларі як запобіжний захід для експрем'єра Іраклія Гарібашвілі, обвинуваченого в легалізації незаконних доходів.