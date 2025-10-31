$42.080.01
Ексклюзив
14:27
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 20701 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 28976 перегляди
У Грузії елітарна корупція має величезний масштаб - Transparency International

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Transparency International Georgia заявляє, що "Грузинська мрія" видає внутрішні розбірки за боротьбу з корупцією. Організація стверджує, що елітна корупція залишається масштабною проблемою в країні.

У Грузії елітарна корупція має величезний масштаб - Transparency International

"Грузинська мрія" маскує внутрішні розбірки під боротьбу з корупцією. На цьому наголошує неурядова організація Transparency International Georgia, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

У TI заявили, що багато ЗМІ роками били на сполох з приводу проблеми елітарної корупції в Грузії, але "Грузинська мрія" називала це брехнею і заявляла, що корупція в країні переможена. Останнім часом СДБ і прокуратура заговорили про корупцію колишніх високопосадовців і тепер щодня надають все більше інформації про приховування незаконних доходів та їх легалізацію.

"Тепер вони самі підтверджують, що довгі роки країною керували за принципом клептократії, і що вищі державні чиновники були залучені до масштабних корупційних схем – вони розтратили мільйони бюджетних коштів грузинської армії, студентів та кожного громадянина Грузії", – цитує "Ехо Кавказу" главу грузинського.

ПАРЄ стурбована наміром Грузії заборонити опозиційні партії: до кінця року відправлять місію до Тбілісі29.10.25, 16:36 • 2330 переглядiв

Згідно з висновками TI, у прихованні фактів корупції роками брали участь слідчі органи, прокуратура, судді, співробітники СДБ та Антикорупційного бюро. Тепер процес усунення політичного конкурента у команді "Грузинської мрії" подається як боротьба з корупцією.

Організація стверджує, що елітна корупція була і залишається масштабною проблемою. За її даними, за останні п'ять років зафіксовано 250 випадків елітної корупції, в яких фігурує 221 високопосадовець, у тому числі 38 міністрів або заступників міністрів, 40 депутатів, 17 суддів і 67 муніципальних керівників. Також, згідно з розслідуваннями TI, чиновники партії "Грузинська мрія" лише за останні 10 років заробили щонайменше 5 мільярдів ларі на корупційних держзакупівлях.

Додамо

Тбіліський міський суд встановив заставу у розмірі 1 млн ларі як запобіжний захід для експрем'єра Іраклія Гарібашвілі, обвинуваченого в легалізації незаконних доходів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний бюджет
Грузинська мрія
Грузія