В Грузии элитарная коррупция имеет огромный масштаб - Transparency International

Эксклюзив
14:27 • 3208 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 11064 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 20354 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 12241 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 24367 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14957 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 19048 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 24755 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14428 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24221 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 36432 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 11696 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 31638 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 28190 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19922 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 256 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 20354 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 24367 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19969 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 28238 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 244 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 7222 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 27659 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 60118 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 64387 просмотра
В Грузии элитарная коррупция имеет огромный масштаб - Transparency International

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Transparency International Georgia заявляет, что "Грузинская мечта" выдает внутренние разборки за борьбу с коррупцией. Организация утверждает, что элитная коррупция остается масштабной проблемой в стране.

В Грузии элитарная коррупция имеет огромный масштаб - Transparency International

"Грузинская мечта" маскирует внутренние разногласия под борьбу с коррупцией. Об этом заявляет неправительственная организация Transparency International Georgia, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

В TI заявили, что многие СМИ годами били тревогу по поводу проблемы элитарной коррупции в Грузии, но "Грузинская мечта" называла это ложью и заявляла, что коррупция в стране побеждена. В последнее время СГБ и прокуратура заговорили о коррупции бывших высокопоставленных чиновников и теперь ежедневно предоставляют все больше информации о сокрытии незаконных доходов и их легализации.

"Теперь они сами подтверждают, что долгие годы страной управляли по принципу клептократии, и что высшие государственные чиновники были вовлечены в масштабные коррупционные схемы – они растратили миллионы бюджетных средств грузинской армии, студентов и каждого гражданина Грузии", – цитирует "Эхо Кавказа" главу грузинского.

ПАСЕ обеспокоена намерением Грузии запретить оппозиционные партии: до конца года отправят миссию в Тбилиси29.10.25, 16:36 • 2330 просмотров

Согласно выводам TI, в сокрытии фактов коррупции годами участвовали следственные органы, прокуратура, судьи, сотрудники СГБ и Антикоррупционного бюро. Теперь процесс устранения политического конкурента в команде "Грузинской мечты" подается как борьба с коррупцией.

Организация утверждает, что элитная коррупция была и остается масштабной проблемой. По ее данным, за последние пять лет зафиксировано 250 случаев элитной коррупции, в которых фигурирует 221 высокопоставленный чиновник, в том числе 38 министров или заместителей министров, 40 депутатов, 17 судей и 67 муниципальных руководителей. Также, согласно расследованиям TI, чиновники партии "Грузинская мечта" только за последние 10 лет заработали не менее 5 миллиардов лари на коррупционных госзакупках.

Добавим

Тбилисский городской суд установил залог в размере 1 млн лари в качестве меры пресечения для экс-премьера Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в легализации незаконных доходов.

Антонина Туманова

