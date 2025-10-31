В Грузии элитарная коррупция имеет огромный масштаб - Transparency International
Киев • УНН
"Грузинская мечта" маскирует внутренние разногласия под борьбу с коррупцией. Об этом заявляет неправительственная организация Transparency International Georgia, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
В TI заявили, что многие СМИ годами били тревогу по поводу проблемы элитарной коррупции в Грузии, но "Грузинская мечта" называла это ложью и заявляла, что коррупция в стране побеждена. В последнее время СГБ и прокуратура заговорили о коррупции бывших высокопоставленных чиновников и теперь ежедневно предоставляют все больше информации о сокрытии незаконных доходов и их легализации.
"Теперь они сами подтверждают, что долгие годы страной управляли по принципу клептократии, и что высшие государственные чиновники были вовлечены в масштабные коррупционные схемы – они растратили миллионы бюджетных средств грузинской армии, студентов и каждого гражданина Грузии", – цитирует "Эхо Кавказа" главу грузинского.
Согласно выводам TI, в сокрытии фактов коррупции годами участвовали следственные органы, прокуратура, судьи, сотрудники СГБ и Антикоррупционного бюро. Теперь процесс устранения политического конкурента в команде "Грузинской мечты" подается как борьба с коррупцией.
Организация утверждает, что элитная коррупция была и остается масштабной проблемой. По ее данным, за последние пять лет зафиксировано 250 случаев элитной коррупции, в которых фигурирует 221 высокопоставленный чиновник, в том числе 38 министров или заместителей министров, 40 депутатов, 17 судей и 67 муниципальных руководителей. Также, согласно расследованиям TI, чиновники партии "Грузинская мечта" только за последние 10 лет заработали не менее 5 миллиардов лари на коррупционных госзакупках.
Добавим
Тбилисский городской суд установил залог в размере 1 млн лари в качестве меры пресечения для экс-премьера Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в легализации незаконных доходов.