У Франції розпочали кампанію із вакцинації качок від пташиного грипу. Країни-імпортери ввели обмеження на вакциновану птицю

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“З моменту, коли ми вакцинуємо, країни можуть відмовитися від товарів, чекаючи на гарантії з точки зору нагляду”, — пояснив журналістам директор французької міжпрофесійної асоціації птахівництва Anvol Янн Неделець.

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Хоча Франція з серпня вважається вільною від пташиного грипу, деякі країни вважають, що вакцинована тварина становить ризик, бо може бути здоровим носієм вірусу грипу. Підводний камінь, який пояснює, чому Франції знадобилося кілька років, перш ніж прийняти цю стратегію вакцинації, яка потенційно може завдати шкоди експорту м’яса птиці (25% виробництва).

За словами Янна Неделека, директора французької міжпрофесійної асоціації птахівництва Anvol, задіяні обсяги в масштабах галузі “не є величезними”. У категорії “жива птиця та яйця” експорт до Сполучених Штатів, наприклад, становив лише 1% від загального експорту Франції, за даними французької митниці.

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За словами Марі-П’єра Пе, директора міжпрофесійного комітету фуа-гра palmipedes (Cifog), щодо фуа-гра, символічного продукту французької гастрономії, ситуація особливо проблематична в Японії. Потоки в США майже нульові, а в Канаді обмеження стосуються лише сировини. Але рішення Токіо було очікуваним, визнає Марі-П’єр Пе: “Ми заздалегідь вжили заходів обережності, щоб мати змогу обслуговувати японців під час канікул наприкінці року”.

У Франції з літа 2021 року через пташиний грип було забито 32 мільйони свійської птиці, тому з 1 жовтня уряд зробив обов’язкову вакцинацію на фермах, де вирощують понад 250 качок, за винятком племінних качок, щоб зупинити його поширення. Високопатогенний пташиний грип також вражав країну фуа-гра з 2015 по 2017 роки, потім майже безперервно з кінця 2020 року.

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На початку тижня, 2 жовтня, у Франції стартувала перша в Європі кампанію з вакцинації качок. Таким чином французькі чиновники сподіваються стримати поширення смертельного штаму пташиного грипу, а також не дати зазнати чергових втрат фермерам та виробникам фуа-гра, делікатесного паштету з качиної або гусячої печінки. Крім того, масова вакцинація птиці виключить можливість мутації пташиного грипу у хворобу, яка може передаватися людям.

Під обов’язкову вакцинацію потрапили 64 мільйони каченят.

У рамках кампанії вакцинації виділено 60 мільйонів євро, щоб дуже ретельно стежити за можливою циркуляцією вірусу на фермах.