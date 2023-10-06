Во Франции начали кампанию по вакцинации уток от птичьего гриппа. Страны-импортеры ввели ограничения на вакцинированную птицу

КИЕВ. 7 октября. УНН. После начала французской государственной компании по вакцинации уток от птичьего гриппа в США, Канаде и Японии заявили о частичных ограничениях на импорт птицы и яиц. Страны считают, что вакцинированное животное представляет риск. Об этом сообщает ряд французских СМИ, передает УНН.