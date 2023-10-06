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Во Франции начали кампанию по вакцинации уток от птичьего гриппа. Страны-импортеры ввели ограничения на вакцинированную птицу

Во Франции начали кампанию по вакцинации уток от птичьего гриппа. Страны-импортеры ввели ограничения на вакцинированную птицу

Киев • УНН

 • 966059 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. После начала французской государственной компании по вакцинации уток от птичьего гриппа в США, Канаде и Японии заявили о частичных ограничениях на импорт птицы и яиц. Страны считают, что вакцинированное животное представляет риск. Об этом сообщает ряд французских СМИ, передает УНН.

Цитата

“С момента вакцинации страны могут отказаться от товаров, ожидая гарантии с точки зрения надзора”, — пояснил журналистам директор французской межпрофессиональной ассоциации птицеводства Anvol Янн Неделец.

Детали

Хотя Франция с августа считается свободной от птичьего гриппа, некоторые страны считают, что вакцинированное животное представляет риск, потому что оно может быть здоровым носителем вируса гриппа. Подводный камень, объясняющий, почему Франции потребовалось несколько лет, прежде чем принять эту стратегию вакцинации, которая потенциально может нанести ущерб экспорту М’Яса птицы (25% производства).

По словам Янна Неделека, директора французской межпрофессиональной ассоциации птицеводства Anvol, задействованные объемы в масштабах отрасли “не являются огромными”. В категории “живая птица и яйца” экспорт в Соединенные Штаты, например, составлял всего 1% от общего экспорта Франции, согласно французской таможне.

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По словам Мари-Пьера Пе, директора Межпрофессионального комитета по фуа-гра palmipedes (Cifog), что касается фуа-гра, знакового продукта французской гастрономии, ситуация особенно проблематична в Японии. Потоки в США почти нулевые, а в Канаде ограничения касаются только сырья. Но решение Токио было ожидаемым, признает Мари-пьЙер Пе: “Мы заранее приняли меры предосторожности, чтобы иметь возможность обслуживать японцев во время каникул в конце года”.

Во Франции с лета 2021 года из-за птичьего гриппа было забито 32 миллиона домашней птицы, поэтому с 1 октября правительство сделало обязательную вакцинацию на фермах, где выращивают более 250 уток, за исключением племенных уток, чтобы остановить его распространение. Высокопатогенный птичий грипп также поражал страну фуа-гра с 2015 по 2017 год, а затем почти непрерывно с конца 2020 года.

Дополнительно

В начале недели, 2 октября, во Франции стартовала первая в Европе кампания по вакцинации уток. Таким образом французские чиновники надеются сдержать распространение смертельного штамма птичьего гриппа, а также не дать понести очередные потери фермерам и производителям фуа-гра, деликатесного паштета из утиной или гусиной печени. Кроме того, массовая вакцинация птицы исключит возможность мутации птичьего гриппа в болезнь, которая может передаваться людям.

Под обязательную вакцинацию попали 64 миллиона утят.

В рамках кампании вакцинации было выделено 60 миллионов евро, чтобы очень внимательно следить за возможной циркуляцией вируса на фермах.

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