Китай заборонив імпорт м'яса птиці з чотирьох російських підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Китай заборонив імпорт м'яса птиці з чотирьох російських підприємств, незважаючи на відсутність спалахів хвороб птиці в регіонах, де розташовані ці підприємства. російська сторона вимагає пояснення, повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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З 24 серпня Китай припинив імпорт м'яса птиці з чотирьох російських підприємств: “невинномиської” та “подяченської” птахофабрик, агрокомплексу імені м. і. ткачова та птахофабрики “тимашевська”.
россільгоспнагляд підтвердив цю інформацію і повідомив, що закликав китайську сторону пояснити причини запровадження обмежень. Наразі відповіді не отримано.
Відомо, що усіх трьох регіонах, де розташовані ці підприємства (ставропольський та краснодарський краї та самарська область), немає випадків захворювання на пташиний грип.
Однак, топ-менеджер великої птахівничої компанії-експортера пояснив, що для ввезення-вивезення продукції між росією та Китаєм, як і у всьому світі, підписується ветеринарна угода та експортний сертифікат. У них прописуються умови і причини обмеження поставок. Вони можуть бути суворішими, ніж рекомендовані Міжнародним епізоотичним бюро.
Також слід зазначити, що існує додатковий протокол співпраці між росією та Китаєм. Згідно з цим документом, у випадку виявлення вірогідних випадків хвороби ньюкасла та високопатогенного пташиного грипу на промислових підприємствах, россільгоспнагляд має повідомити КНР і припинити експорт відразу. Ліфтинг обмежень може відбутися лише після 90 днів, коли хвороба буде усунена на підприємстві.
Проте, у зведеному інформаційному повідомленні россільгоспнагляду за період з 18 по 24 серпня немає інформації про спалахи цих видів хвороб у регіонах, де працюють вищезазначені підприємства.
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