Китай запретил импорт мяса птицы с четырех российских предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Китай запретил импорт мяса птицы с четырех российских предприятий, несмотря на отсутствие вспышек болезней птицы в регионах, где расположены эти предприятия. российская сторона требует объяснения, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
С 24 августа Китай прекратил импорт мяса птицы с четырех российских предприятий: “невинномысской” и “подъяченской” птицефабрик, агрокомплекса имени м. и. ткачева и птицефабрики “тимашевская”.
россельхознадзор подтвердил эту информацию и сообщил, что призвал китайскую сторону объяснить причины введения ограничений. На данный момент ответ не получен.
Известно, что во всех трех регионах, где расположены эти предприятия (ставропольский и краснодарский края и самарская область), нет случаев заболевания птичьим гриппом.
Однако, топ-менеджер крупной птицеводческой компании-экспортера пояснил, что для ввоза-вывоза продукции между россией и Китаем, как и во всем мире, подписывается ветеринарное соглашение и экспортный сертификат. В них прописываются условия и причины ограничения поставок. Они могут быть более строгими, чем рекомендованные Международным эпизоотическим бюро.
Также следует отметить, что существует дополнительный протокол сотрудничества между россией и Китаем. Согласно этому документу, в случае выявления вероятных случаев болезни ньюкасла и высокопатогенного птичьего гриппа на промышленных предприятиях, россельхознадзор должен сообщить КНР и прекратить экспорт сразу. Лифтинг ограничений может произойти только после 90 дней, когда болезнь будет устранена на предприятии.
Однако, в сводном информационном сообщении россельхознадзора за период с 18 по 24 августа нет информации о вспышках этих видов болезней в регионах, где работают вышеупомянутые предприятия.
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