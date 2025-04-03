ЧС-2035 з футболу серед жінок: назвали претендента на прийом чемпіонату

Велика Британія, імовірно, прийме Чемпіонат світу з футболу серед жінок у 2035 році. Президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив, що Сполучене королівство є єдиним претендентом на проведення турніру, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У своєму виступі на щорічному конгресі УЄФА в Белграді Інфантіно підтвердив, що Велика Британія має чіткий план для проведення цього заходу. Він також назвав США єдиним кандидатом на проведення мундіалю 2031 року. З 2031 року ФІФА має намір розширити жіночий чемпіонат світу до 48 команд, що відповідає новому вигляду традиційно чоловічих змагань.

"Я можу підтвердити, що ми отримали одну заявку на 2031 рік і одну дійсну заявку на 2035 рік. Заявка на 2031 рік надійшла від США і, можливо, деяких інших країн КОНКАКАФ. Заявка на 2035 рік надійшла від Європи, від країн-членів", - заявив Інфантіно.

Це означає, що за умови, що заявка Великої Британії буде ратифікована на конгресі ФІФА наступного року, перший чемпіонат світу з футболу з 1966 року відбудеться на Британських островах. Існувала невизначеність щодо статусу потенційних конкурентів - Іспанії, Португалії та Марокко, але через три дні після закінчення терміну подачі заявок Інфантіно пояснив, що жодного конкурсу не буде. Минулого року було підтверджено, що турнір 2027 року відбудеться в Бразилії.

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Заявка Великої Британії, яка була оголошена в березні і має урядову підтримку, має бути офіційно подана до кінця листопада. Англія успішно провела жіночий чемпіонат Європи з футболу у 2022 році, а її збірна виграла турнір. Вона зазнала невдачі в заявках на проведення чемпіонатів світу з футболу серед чоловіків у 2006 та 2018 роках, поступившись Німеччині та росії відповідно.

"Для нас велика честь бути єдиним претендентом на проведення Чемпіонату світу з футболу серед жінок у 2035 році. Проведення першого з 1966 року чемпіонату світу з футболу разом з нашими партнерами з інших країн буде дуже особливим. Важка робота починається вже зараз, щоб підготувати найкращу заявку до кінця року", - заявив генеральний директор Футбольної асоціації Марк Буллінгем.

Доповнення

Молодіжна жіноча збірна України не змогла вчасно вилетіти до Великої Британії на перший матч другого раунду відбору Євро-2025 (WU-19) проти Австрії, який мав відбутися вчора.