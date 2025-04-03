ЧМ-2035 по футболу среди женщин: назвали претендента на прием чемпионата

Великобритания, вероятно, примет Чемпионат мира по футболу среди женщин в 2035 году. Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что Соединенное Королевство является единственным претендентом на проведение турнира, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В своем выступлении на ежегодном конгрессе УЕФА в Белграде Инфантино подтвердил, что Великобритания имеет четкий план для проведения этого мероприятия. Он также назвал США единственным кандидатом на проведение мундиаля 2031 года. С 2031 года ФИФА намерена расширить женский чемпионат мира до 48 команд, что соответствует новому виду традиционно мужских соревнований.

"Я могу подтвердить, что мы получили одну заявку на 2031 год и одну действительную заявку на 2035 год. Заявка на 2031 год поступила от США и, возможно, некоторых других стран КОНКАКАФ. Заявка на 2035 год поступила от Европы, от стран-членов", - заявил Инфантино.

Это означает, что при условии, что заявка Великобритании будет ратифицирована на конгрессе ФИФА в следующем году, первый чемпионат мира по футболу с 1966 года состоится на Британских островах. Существовала неопределенность относительно статуса потенциальных конкурентов - Испании, Португалии и Марокко, но через три дня после окончания срока подачи заявок Инфантино пояснил, что никакого конкурса не будет. В прошлом году было подтверждено, что турнир 2027 года состоится в Бразилии.

Заявка Великобритании, которая была объявлена в марте и имеет правительственную поддержку, должна быть официально подана до конца ноября. Англия успешно провела женский чемпионат Европы по футболу в 2022 году, а ее сборная выиграла турнир. Она потерпела неудачу в заявках на проведение чемпионатов мира по футболу среди мужчин в 2006 и 2018 годах, уступив Германии и россии соответственно.

"Для нас большая честь быть единственным претендентом на проведение Чемпионата мира по футболу среди женщин в 2035 году. Проведение первого с 1966 года чемпионата мира по футболу вместе с нашими партнерами из других стран будет очень особенным. Тяжелая работа начинается уже сейчас, чтобы подготовить лучшую заявку до конца года", - заявил генеральный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем.

Дополнение

Молодежная женская сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Великобританию на первый матч второго раунда отбора Евро-2025 (WU-19) против Австрии, который должен был состояться вчера.