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Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

Київ • УНН

 • 13980 перегляди

Українська молодіжна збірна не отримала вчасно британські візи. УЄФА відмовив у переносі матчу через щільний графік, результат визначить регламент.

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

Молодіжна жіноча збірна України не змогла вчасно вилетіти до Великої Британії на перший матч другого раунду відбору Євро-2025 (WU-19) проти Австрії, який мав відбутися сьогодні, передає УНН із посиланням на УАФ.

... команді вчасно не надали британські візи, попри те, що українська делегація виконала всі необхідні процедури у встановлені терміни, завчасно подавши документи 12 березня. Видача віз команді була погоджена та візи мали надійти безпосередньо до візового центру в Києві ще до моменту від’їзду команди до Польщі для подальшого вильоту до Англії, але через логістичні труднощі в компанії, що співпрацює з офіційним візовим центром Великої Британії в Україні, цього не сталося 

- йдеться у повідомленні.

За даними УАФ, виліт до Великої Британії був запланований на вчора. Два дні підопічні Олега Бортніка перебували в польському Кракові в очікуванні вирішення ситуації.

Врешті після відповідного запиту УАФ кілька годин тому представники влади Великої Британії та Англійської асоціації погодили можливість допуску команди у Велику Британію без фізичної наявності віз, враховуючи наявний позитивний розгляд колективної заявки жіночої збірної на їх отримання та проблеми з їх отриманням унаслідок форс-мажорних обставин із боку візового центру, незалежні від УАФ.

... єдиною можливою логістичною опцією добратися з Кракова до Ліверпуля після моменту отримання даного погодження виявився переліт із прибуттям команди до місця призначення сьогодні біля опівночі за місцевим часом, що унеможливлює проведення матчу сьогодні. Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням перенести матч на наступний день — 3 квітня. Проте в організації, посилаючись на обмежені строки міжнародного вікна та щільний графік матчів даного групового раунду відбору, відмовили, зазначивши, що гра має відбутися лише у встановлену дату. Таким чином її результат визначатиме УЄФА відповідно до регламенту змагань 

- йдеться у повідомленні.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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