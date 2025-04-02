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Женская сборная Украины U-19 не смогла вовремя вылететь на матч отбора Евро-2025: все детали

Киев • УНН

 • 13963 просмотра

Украинская молодежная сборная не получила вовремя британские визы. УЕФА отказал в переносе матча из-за плотного графика, результат определит регламент.

Женская сборная Украины U-19 не смогла вовремя вылететь на матч отбора Евро-2025: все детали

Молодежная женская сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Великобританию на первый матч второго раунда отбора Евро-2025 (WU-19) против Австрии, который должен был состояться сегодня, передает УНН со ссылкой на УАФ.

... команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заблаговременно подав документы 12 марта. Выдача виз команде была согласована и визы должны были поступить непосредственно в визовый центр в Киеве еще до момента отъезда команды в Польшу для дальнейшего вылета в Англию, но из-за логистических трудностей в компании, сотрудничающей с официальным визовым центром Великобритании в Украине, этого не произошло 

- говорится в сообщении.

По данным УАФ, вылет в Великобританию был запланирован на вчера. Два дня подопечные Олега Бортника находились в польском Кракове в ожидании разрешения ситуации.

В конце концов, после соответствующего запроса УАФ несколько часов назад представители власти Великобритании и Английской ассоциации согласовали возможность допуска команды в Великобританию без физического наличия виз, учитывая имеющееся положительное рассмотрение коллективной заявки женской сборной на их получение и проблемы с их получением вследствие форс-мажорных обстоятельств со стороны визового центра, независимые от УАФ.

... единственной возможной логистической опцией добраться из Кракова в Ливерпуль после момента получения данного согласования оказался перелет с прибытием команды к месту назначения сегодня около полуночи по местному времени, что делает невозможным проведение матча сегодня. Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой перенести матч на следующий день — 3 апреля. Однако в организации, ссылаясь на ограниченные сроки международного окна и плотный график матчей данного группового раунда отбора, отказали, отметив, что игра должна состояться только в установленную дату. Таким образом, ее результат будет определять УЕФА в соответствии с регламентом соревнований 

- говорится в сообщении.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

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