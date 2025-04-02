Женская сборная Украины U-19 не смогла вовремя вылететь на матч отбора Евро-2025: все детали

Молодежная женская сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Великобританию на первый матч второго раунда отбора Евро-2025 (WU-19) против Австрии, который должен был состояться сегодня, передает УНН со ссылкой на УАФ.

... команде вовремя не предоставили британские визы, несмотря на то, что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заблаговременно подав документы 12 марта. Выдача виз команде была согласована и визы должны были поступить непосредственно в визовый центр в Киеве еще до момента отъезда команды в Польшу для дальнейшего вылета в Англию, но из-за логистических трудностей в компании, сотрудничающей с официальным визовым центром Великобритании в Украине, этого не произошло - говорится в сообщении.

По данным УАФ, вылет в Великобританию был запланирован на вчера. Два дня подопечные Олега Бортника находились в польском Кракове в ожидании разрешения ситуации.

В конце концов, после соответствующего запроса УАФ несколько часов назад представители власти Великобритании и Английской ассоциации согласовали возможность допуска команды в Великобританию без физического наличия виз, учитывая имеющееся положительное рассмотрение коллективной заявки женской сборной на их получение и проблемы с их получением вследствие форс-мажорных обстоятельств со стороны визового центра, независимые от УАФ.