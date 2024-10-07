У Феодосії обмежено рух Керченським шосе після удару по нафтовому терміналу
Київ • УНН
Після ураження морського нафтового терміналу у Феодосії обмежено рух Керченським шосе. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по найбільшому в Криму терміналу, що забезпечував потреби окупаційної армії рф.
У тимчасово окупованій Феодосії обмежили рух ділянкою Керченське шосе після ураження Силами оборони України морського нафтового терміналу. Про це повідомляє російська влада, передає УНН із посиланням на "Крим реалії".
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Служба автомобільних доріг Криму повідомляє, що рух здійснюється відповідно до схеми об'їзду.
Раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії у Криму у ніч на 7 жовтня.
Феодосійський термінал - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф.