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У Феодосії обмежено рух Керченським шосе після удару по нафтовому терміналу

Київ • УНН

 • 13756 перегляди

Після ураження морського нафтового терміналу у Феодосії обмежено рух Керченським шосе. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по найбільшому в Криму терміналу, що забезпечував потреби окупаційної армії рф.

У тимчасово окупованій Феодосії обмежили рух ділянкою Керченське шосе після ураження Силами оборони України  морського нафтового терміналу. Про це повідомляє російська влада, передає УНН із посиланням на "Крим реалії".

Деталі

Служба автомобільних доріг Криму повідомляє, що рух здійснюється відповідно до схеми об'їзду.

Раніше у Генштабі  ЗСУ підтвердили ураження морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії у Криму у ніч на 7 жовтня. 

Феодосійський термінал - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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