В Феодосии ограничено движение по Керченскому шоссе после удара по нефтяному терминалу

Во временно оккупированной Феодосии ограничили движение по участку Керченское шоссе после поражения Силами обороны Украины морского нефтяного терминала. Об этом сообщают российские власти, передает УНН со ссылкой на "Крым реалии".

Детали

Служба автомобильных дорог Крыма сообщает, что движение осуществляется в соответствии со схемой объезда.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили поражение морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму в ночь на 7 октября.

Феодосийский терминал - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии рф.