У Дніпрі та області перебої зі світлом: місцеві пабліки повідомляють про "дивний спалах" у небі
Київ • УНН
У Дніпрі та області зафіксовано перебої зі світлом. Цьому передував "дивний спалах" у небі, відео якого поширюється в соцмережах.
У Дніпрі та області спостерігаються перебої зі світлом. Місцеві Telegram-канали повідомляють про "дивний спалах", передає УНН.
Повідомляють про перебої зі світлом у Дніпрі. Перебої спостерігалися по всій області
Крім того, у соцмережах шириться відео "дивного спалаху", який помітили у небі перед початком перебоїв зі світлом.
Місцева та обласна влада наразі ні інформацію про перебої зі світлом, ні "дивний спалах" - не коментувала.
Ворожий безпілотник знеструмив Славутич на Київщині, 20 тисяч жителів без світла - ОВА01.10.25, 18:14 • 1524 перегляди