В Днепре и области перебои со светом: местные паблики сообщают о "странной вспышке" в небе

В Днепре и области наблюдаются перебои со светом. Местные Telegram-каналы сообщают о "странной вспышке", передает УНН.

Сообщают о перебоях со светом в Днепре. Перебои наблюдались по всей области - говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсетях распространяется видео "странной вспышки", которую заметили в небе перед началом перебоев со светом.

Местные и областные власти пока ни информацию о перебоях со светом, ни "странную вспышку" - не комментировали.

