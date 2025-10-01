В Днепре и области перебои со светом: местные паблики сообщают о "странной вспышке" в небе
Киев • УНН
В Днепре и области зафиксированы перебои со светом. Этому предшествовала "странная вспышка" в небе, видео которой распространяется в соцсетях.
В Днепре и области наблюдаются перебои со светом. Местные Telegram-каналы сообщают о "странной вспышке", передает УНН.
Сообщают о перебоях со светом в Днепре. Перебои наблюдались по всей области
Кроме того, в соцсетях распространяется видео "странной вспышки", которую заметили в небе перед началом перебоев со светом.
Местные и областные власти пока ни информацию о перебоях со светом, ни "странную вспышку" - не комментировали.
Вражеский беспилотник обесточил Славутич в Киевской области, 20 тысяч жителей без света - ОВА01.10.25, 18:14 • 1406 просмотров