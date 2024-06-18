У Дніпрі четверо людей готували серії підпалів транспорту ТЦК: працювали на спецслужби рф
Київ • УНН
У Дніпрі затримали чотирьох місцевих жителів, у тому числі двох 17-річних, які на замовлення російських спецслужб готували підпали військової техніки ТЦК.
Правоохоронці затримали чотирьох жителів Дніпра, які на замовлення спецслужб рф готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у місті. Двом із зловмисників – 17 років. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає УНН.
Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб рф готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у прифронтовому Дніпрі. Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих "коктейлів Молотова"
Як повідомляється, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором.
За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів.
Як встановило розслідування, зловмисниками виявились четверо місцевих жителів, двом з них – 17 років. У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову "винагороду" у розмірі 3 тис. доларів США.
Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу. Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК.
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Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.
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