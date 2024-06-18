В Днепре четверо людей готовили серии поджогов транспорта ТЦК: работали на спецслужбы рф

Правоохранители задержали четырех жителей Днепра, которые по заказу спецслужб рф готовили поджоги авто военнослужащих ТЦК в городе. Двум из злоумышленников - 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали группу злоумышленников, которые по заказу спецслужб рф готовили поджоги авто военнослужащих ТЦК в прифронтовом Днепре. Для совершения подрывной деятельности фигуранты планировали применить самодельные зажигательные средства в виде так называемых "коктейлей Молотова" - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором.

По данным следствия, фигуранты успели поджечь один из автомобилей.

Как установило расследование, злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двум из них - 17 лет. В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из Телеграмм-каналов, где искали легкого заработка. За уничтожение одного автомобиля украинского военного рашисты обещали молодым людям денежное "вознаграждение" в размере 3 тыс. долларов США.

Для маскировки транзакций деньги должны были зайти на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо. Кроме того, еще одной враждебной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК.

Такими способами оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине - указали в СБУ.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленники находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.

Напомним

Правоохранители разоблачили женщину с 14-летним сыном, которые причастны к поджогу двух военных автомобилей в столице.

Также в Одессе российские спецслужбы завербовали подростков для проведения диверсий. Несовершеннолетние по заказу рф сожгли две машины военных ВСУ.