У Києві затримали жінку з 14-річним сином, які причетні до підпалу військових автівок
Київ • УНН
У Києві затримали жінку з Чернігівської області та її 14-річного сина за умисний підпал двох військових автомобілів Mercedes-Benz і Mitsubishi Pajero за наказом російських спецслужб.
Правоохоронці викрили жінку з 14-річним сином, які причетні до підпалу двох військових автівок у столиці. Про це повідомили у поліції Києва, передає УНН.
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За даними правоохоронців, мешканка Чернігівщини з сином знайшли "додатковий прибуток" через телеграм-канал та на замовлення російських спецслужб прибули до столиці.
Вдень вони відслідковували потрібний транспортний засіб, а вночі за допомогою запалювальної суміші підпалили дві автівки в Шевченківському районі столиці - Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники фільмували на відео, як доказ замовникам про виконане завдання
Правоохоронці затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу жінку, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи.
Їм оголошено про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ). Зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.
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