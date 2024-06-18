Правоохранители разоблачили женщину с 14-летним сыном, которые причастны к поджогу двух военных автомобилей в столице. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, жительница Черниговщины с сыном нашли "дополнительную прибыль" через телеграмм-канал и по заказу российских спецслужб прибыли в столицу.

Днем они отслеживали нужное транспортное средство, а ночью с помощью зажигательной смеси подожгли две машины в Шевченковском районе столицы - Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео, как доказательство заказчикам о выполненном задании - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Кодекса женщину, а ее несовершеннолетнего сына поместили в Центр социальной поддержки и реабилитации детей на время, пока обоим не изберут меры пресечения.

Им объявлено о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Злоумышленникам грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Напомним

В Одессе российские спецслужбы завербовали подростков для проведения диверсий. Несовершеннолетние по заказу рф сожгли две машины военных ВСУ.